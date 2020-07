Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Netflix : en nette baisse après les résultats trimestriels Cercle Finance • 17/07/2020 à 16:50









(CercleFinance.com) - Le titre Netflix recule ce vendredi de -8%, les investisseurs se montrant déçus des résultats présentés par le géant du streaming. Celui-ci a en effet fait état au dernier trimestre d'un bénéfice par action en données ajustées de 1,59 dollar, quand les analystes misaient sur 1,81 dollar. L'analyste Jefferies a cependant annoncé revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre Netflix, passant de 520 à 550 dollars. S'il note 'quelques turbulences', le broker confirme sa recommandation 'Achat' sur la valeur. 'Bien que les perspectives raisonnables du 3e trimestre puissent placer le titre dans une zone de pénalité à court terme, notre thèse positive à long-terme ne change pas. Nous considérons Netflix comme une histoire de croissance élevée à deux chiffres constante avec une expansion de marge importante au fil du temps', commente le broker.

