Netflix : en hausse, un analyste en soutien

(CercleFinance.com) - Le titre Netflix avance ce vendredi de +0,7%, alors que l'analyste Jefferies a confirmé sa recommandation 'achat' sur celui-ci, accompagnée d'un objectif de cours de 520 dollars, confirmé également. 'Les gens sous-estiment les avantages structurels qui découleront du Covid-19. La concurrence linéaire souffre et le manque de sports entraîne une pression publicitaire importante. Le paradigme médiatique a changé. Netflix obtient maintenant la première place dans l'acquisition de contenu plutôt que la dernière, un avantage significatif pour l'avenir', apprécie le broker.

Valeurs associées NETFLIX NASDAQ -0.99%