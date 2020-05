Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Netflix : en hausse, un analyste démarre à l'achat Cercle Finance • 14/05/2020 à 16:24









(CercleFinance.com) - Le titre Netflix avance ce jeudi de +1,8%, porté par l'analyste Jefferies qui annonce ce jour en initier la couverture avec une recommandation 'achat'. 'Nous voyons 3 raisons d'acheter des actions Netflix aujourd'hui. Le marché adressable est largement sous-évalué, offrant une piste importante pour une croissance continue à deux chiffres. Une amélioration des marges avec un chemin vers un FCF positif soutenu. Une capacité avérée de créer de la valeur dans un paysage en évolution', souligne le broker. Jefferies fixe ainsi son objectif de cours à 520 dollars.

Valeurs associées NETFLIX NASDAQ +0.85%