Netflix : en course pour les 336$

(CercleFinance.com) - Netflix a 'fait son année' en 2 mois, en repassant de 266$ le 22/10 à 325$ ce 18/12. Le titre avait culminé sous 336$ le 26 juillet dernier, mais c'est encore très éloigné de son record annuel des 384,5E du 11 juillet et absolu des 423$ du 11 juillet... 2018 (2 sommets à 1 an d'intervalle)

Valeurs associées NETFLIX NASDAQ +2.50%