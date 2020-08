Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Netflix : en baisse, mais un broker se montre optimiste Cercle Finance • 19/08/2020 à 16:06









(CercleFinance.com) - Le titre Netflix recule ce mercredi de -0,5%, même si l'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, estimant que le géant du streaming devrait bénéficier d'un environnement favorable. 'Les événements sportifs ont repris avec modération, mais le report de certains (le Big Ten ou le Pac 12) devrait continuer à profiter à fournisseurs de contenus alternatifs', estime le broker. Jefferies confirme ainsi son objectif de cours de 550 dollars.

Valeurs associées NETFLIX NASDAQ -0.70%