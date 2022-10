Netflix empoche 2,4 millions de nouveaux abonnés au troisième trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Netflix prévoit que ce nouvel abonnement lui apportera 4,5 millions d'abonnements supplémentaires au cours du quatrième trimestre, et parie désormais sur plus de 227,5 millions d'abonnés au total d'ici à la fin de l'année.

Cette nouvelle offre coûtera 6,99 dollars par mois aux Etats-Unis (5,99 euros en France pour le tarif " Essentiel " avec pub) et comportera des annonces de 15 à 30 secondes, diffusées au début et au milieu des programmes. Cela correspond à moins de la moitié du prix du forfait sans interruption publicitaire, de 15,50 dollars.

Pour le trimestre en cours, Netflix peut s'appuyer sur le lancement, en novembre, aux Etats-Unis et sur onze autres marchés, d'un nouvel abonnement mensuel moins coûteux, mais avec publicité.

La dernière performance en date de Netflix lui permet de s'installer, du moins temporairement, au rang du plus grand service de streaming vidéo au monde. Disney l'avait éclipsé en août en annonçant compter 221 millions d'abonnés, un nombre qui sera mis à jour le 8 novembre lors de la publication de ses résultats estivaux.

Début 2022, l'heure n'était guère à l'optimisme pour la société qui avait vu son nombre d'abonnés chuter de 1,2 millions sur six mois.

