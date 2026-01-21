 Aller au contenu principal
Netflix défend l'offre de Warner Bros alors que les actions chutent suite à des résultats tièdes
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 13:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Netflix chutent de plus de 6 % avant la mise sur le marché

Le géant du streaming suspend les rachats d'actions pour financer l'opération et annonce des dizaines de millions de dollars de coûts d'acquisition

Netflix considère Warner Bros comme la clé de l'expansion de son activité cinématographique

Le co-PDG affirme que l'accord est favorable aux consommateurs et aux travailleurs

(Réécriture du paragraphe 1, mise à jour des actions) par Zaheer Kachwala

Les co-PDG de Netflix ont consacré une grande partie de la conférence téléphonique post-résultats du pionnier du streaming à défendre leur décision de dépenser près de 83 milliards de dollars pour acquérir les actifs de Warner Bros, marquant ainsi une rupture importante avec le mantra de longue date de l'entreprise: construire, ne pas acheter.

Les investisseurs, eux, n'y croient pas.

Les actions de Netflix NFLX.O ont chuté de plus de 6 % dans les échanges avant la cloche mercredi, après que la société a suspendu les rachats d'actions pour aider à financer l'opération et a déclaré qu'elle avait déjà encouru 60 millions de dollars de coûts liés à l'obtention du financement.

En expliquant pourquoi Netflix voulait le studio et les actifs de streaming de Warner Bros Discovery WBD.O , le co-PDG Ted Sarandos a déclaré: "YouTube ne se limite plus au contenu généré par les utilisateurs et aux vidéos de chats"

Il a fait remarquer que les géants de la technologie, tels que YouTube d'Alphabet GOOGL.O , avaient changé ce que signifiait le visionnage de la télévision et forcé Netflix à changer de tactique pour rester dans la course.

"La télévision n'est plus ce qui nous a fait grandir ... . Les Oscars et la NFL sont sur YouTube. Les réseaux diffusent le Super Bowl en simultané sur la télévision linéaire et en streaming. Amazon possède MGM. Apple est en concurrence pour les Emmys et les Oscars, et Instagram est la prochaine étape", a-t-il déclaré.

"Ils sont la télévision. Nous sommes donc tous en concurrence avec eux dans toutes les dimensions, pour les talents, pour l'argent de la publicité, pour l'argent des abonnements et pour toutes les formes de contenu."

Sarandos et Greg Peters, codirecteur général, ont passé une grande partie de la conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats à parler avec effusion de la solidité et de la complémentarité des services de Warner Bros, ce qui constitue un changement radical par rapport au credo de longue date de la société: "construire, ne pas acheter".

Après avoir offert 82,7 milliards de dollars en espèces pour acheter les studios de cinéma et de télévision de Warner Bros, sa vaste bibliothèque de contenus et ses principales franchises de divertissement - notamment "Game of Thrones" et "Harry Potter" - Netflix est engagé dans une guerre d'enchères avec Paramount Skydance PSKY.O .

Les co-PDG de Netflix ne pensaient pas faire une offre pour les actifs lorsqu'ils ont commencé le processus de due diligence sur Warner Bros, ont-ils déclaré. "Lorsque nous nous sommes penchés sur la question, nous avons vu plusieurs choses qui nous ont vraiment enthousiasmés", a déclaré M. Peters.

"Au cours de l'histoire de Netflix, nous avons souvent envisagé de créer une entreprise de cinéma, mais nous étions occupés à investir dans d'autres domaines et cela n'est jamais devenu notre priorité. Mais aujourd'hui, Warner Bros apporte une entreprise de cinéma mature et bien gérée, avec des films extraordinaires, et nous sommes très enthousiastes à propos de cet ajout", a-t-il déclaré, à rebours de l'ancienne position de Netflix selon laquelle les salles de cinéma étaient un modèle dépassé, le public préférant rester chez lui pour regarder des films en streaming.

"Et puis, du côté de la diffusion en continu, il y a HBO. C'est une marque extraordinaire. Elle affirme que la télévision de prestige est meilleure que presque tout. Les clients le savent. Ils l'adorent. Ils savent ce que cela signifie", a déclaré M. Peters, ajoutant que le studio de télévision de Warner était également une activité saine et qu'il complétait celui de Netflix en augmentant sa capacité de production.

LES INVESTISSEURS NE SONT PAS CONVAINCUS

Avec cet accord onéreux au-dessus de sa tête, Netflix a enregistré un modeste dépassement de ses revenus pour ce qui est habituellement l'un de ses meilleurs trimestres, et a prévu des perspectives tout aussi ternes pour l'année à venir.

Bien qu'un contenu solide, y compris la dernière saison de la série de science-fiction à succès "Stranger Things", ait contribué à la croissance des revenus, les coûts élevés associés à l'acquisition de Warner Bros ont fait naître des appréhensions quant aux bénéfices à long terme, selon les analystes.

Netflix a déclaré précédemment qu'elle avait obtenu des engagements pour un prêt-relais de 59 milliards de dollars afin de soutenir l'opération de Warner Bros. Mardi, la société a augmenté de 8,2 milliards de dollars le montant du prêt-relais afin de soutenir son offre de 27,75 dollars par action en numéraire.

L'opération devrait faire l'objet d'un examen minutieux de la part des législateurs et des autorités de régulation de la concurrence, car les acquisitions de grande envergure menacent de monopoliser le marché et de réduire le choix des consommateurs.

Toutefois, M. Sarandos a tenté mardi d'apaiser ces inquiétudes en réaffirmant que l'opération serait "favorable aux consommateurs" et "favorable aux travailleurs", et que les activités acquises nécessiteraient de nouvelles équipes et offriraient davantage d'opportunités aux créatifs.

L'accord "nous permet d'accéder à 100 ans de contenu et de propriété intellectuelle de Warner Bros pour le développement et la distribution de manière plus efficace, ce qui profitera aux consommateurs et à l'industrie dans son ensemble", a-t-il déclaré.

