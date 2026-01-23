 Aller au contenu principal
Netflix déclare que l'offre de Paramount "ne passe pas le test du reniflement" alors que la bataille contre Warner s'intensifie, selon le FT
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 06:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le co-directeur général de Netflix

NFLX.O , Greg Peters, a déclaré qu'il était en passe d'obtenir le soutien des actionnaires de Warner Bros Discovery WBD.O pour son offre de 82,7 milliards de dollars sur les studios de cinéma et de télévision de la société, ajoutant que l'offre rivale de Paramount "ne passe pas le test du reniflage", a rapporté le Financial Times jeudi.

Dans une interview accordée au FT, M. Peters a déclaré que seul un "très petit" nombre d'actions de WBD avaient été déposées pour soutenir l'offre hostile de 108 milliards de dollars de Paramount PSKY.O pour l'ensemble de la société.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Valeurs associées

NETFLIX
83,5400 USD NASDAQ -2,13%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
11,7800 USD NASDAQ +1,55%
WARNER BROS RG-A
28,3600 USD NASDAQ -0,60%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

