Netflix déclare que l'offre de Paramount "ne passe pas le test du reniflement" alors que la bataille contre Warner s'intensifie, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le co-directeur général de Netflix

NFLX.O , Greg Peters, a déclaré qu'il était en passe d'obtenir le soutien des actionnaires de Warner Bros Discovery WBD.O pour son offre de 82,7 milliards de dollars sur les studios de cinéma et de télévision de la société, ajoutant que l'offre rivale de Paramount "ne passe pas le test du reniflage", a rapporté le Financial Times jeudi.

Dans une interview accordée au FT, M. Peters a déclaré que seul un "très petit" nombre d'actions de WBD avaient été déposées pour soutenir l'offre hostile de 108 milliards de dollars de Paramount PSKY.O pour l'ensemble de la société.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.