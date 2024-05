Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Netflix: de nouveaux jeux inspirés de la télé-réalité information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 16:53









(CercleFinance.com) - Netflix a annoncé jeudi qu'il allait étoffer son catalogue de jeux vidéo avec la sortie de quatre nouveaux titres interactifs basés sur des séries de télé-réalité américaines à succès.



Le premier, baptisé 'Perfect Match', sortira sur la plateforme le 6 juin et mettra en scène plusieurs célibataires 'podcasters' à la recherche de l'amour au sein d'une même villa.



Suivront ensuite les jeux 'Too Hot to Handle 3' à partir du 18 juillet et 'The Ultimatum: Choices' au mois de septembre, avant la sortie cet automne de 'Netflix Stories: Selling Sunset', un jeu inspiré d'un programme consacré à une agence d'immobilier de luxe basée à Los Angeles.



Netflix précise que son catalogue de jeux se compose désormais de quasiment 100 titres.





