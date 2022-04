Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Netflix: chute de 36%,des analystes abaissent leurs conseils information fournie par Cercle Finance • 20/04/2022 à 17:39









(CercleFinance.com) - Le titre chute de 36% suite à l'annonce de ses résultats. Le groupe a annoncé un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars au titre du 1er trimestre 2022, soit un léger recul par rapport au 1er trimestre 2021 (1,7 milliard de dollars) Par conséquent, le BPA est passé de 3,75 à 3,53$.



UBS a dégradé sa recommandation sur Netflix, qu'il ramène de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours réduit de 575 à 355 dollars.



Dans une note de recherche diffusée dans le sillage des résultats trimestriels du géant américain de la vidéo à la demande, le broker dit désormais voir 'une entreprise en cours de transition'.



'La concurrence, l'environnement macroéconomique et la saturation du marché génère un manque de visibilité au niveau des perspectives de croissance', fait valoir UBS dans son étude.



Wells Fargo a dégradé également son conseil sur le titre Netflix, qu'il ramène de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours diminué de moitié, soit de 600 à 300 dollars.



Dans une étude publiée dans la matinée, le courtier californien estime que la perte d'abonnés conjuguée à la nécessité de réaliser de nouveaux investissements en vue de relancer l'activité constitue une situation susceptible d'asséner un coup fatal au géant du streaming.



Du point de vue de Wells Fargo, cette publication de premier trimestre vient en effet mettre le groupe californien 'sur la défensive' en l'obligeant à soigner sa programmation, à limiter le partage de codes, voire à avoir recours à la publicité afin de réaccélérer sa croissance à horizon 2023-2024.



Le broker juge que le spécialiste de la vidéo à la demande a perdu de sa superbe avec cette publication et que les catalyseurs susceptibles de le sortir de l'ornière sont aujourd'hui 'aussi clairs que de la boue'.





Valeurs associées NETFLIX NASDAQ -35.80%