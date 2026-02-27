 Aller au contenu principal
Netflix choisit de ne pas relever son offre sur Warner Bros
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 00:02

Netflix NFLX.O a annoncé jeudi qu'il ne relèverait pas son offre sur Warner Bros Discovery

WBD.O après que ce dernier a déclaré plus tôt que l'offre révisée de Paramount Skydance PSKY.O était supérieure à celle du géant du streaming.

(Jaspreet Singh; version française Camille Raynaud)

