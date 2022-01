Netflix : Bill Ackman acquiert pour un milliard de dollars d'actions

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - L'homme d'affaires Bill Ackman a acquis ces derniers jours quelques 3,1 millions d'actions Netflix, pour un montant total d'environ un milliard de dollars, via sa société d'investissement Pershing Square Holdings. Cela en fait un des 20 principaux actionnaires du groupe de vidéo à la demande. "L'opportunité d'acquérir Netflix à une valorisation attractive est apparue lorsque les investisseurs ont réagi négativement à la croissance des abonnés du dernier trimestre et aux prévisions à court terme de la direction", a expliqué le milliardaire.

