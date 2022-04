Netflix: Bill Ackman a vendu l'intégralité de sa participation

L'homme d'affaires explique que les mesures annoncées hier par la plateforme de streaming pour répondre au recul de nombre d'abonnés sont "judicieux", mais qu' "il est extrêmement difficile de prédire leur impact sur la croissance à long terme du nombre d'abonnés, les revenus futurs, les marges d'exploitation et l'intensité du capital de la société". (Crédits photo : Pexels - John-Mark Smith )

(AOF) - Bill Ackman, le milliardaire américain propriétaire de Pershing Square Holdings, a révélé hier dans une lettre à ses actionnaires que le fonds d'investissement avait vendu l'intégralité de sa participation dans Netflix, soit 3,1 millions d'actions, qu'il avait acquis en début d'année. Il a également reconnu que cela devrait se traduire par une réduction des rendements cumulatifs des Fonds Pershing Square de quatre points de pourcentage.



"Nous exigeons un haut degré de prévisibilité des entreprises dans lesquelles nous investissons en raison de la nature hautement concentrée de notre portefeuille", ajoute Bill Ackman.

L'action Netflix a terminé hier soir sur une chute de plus de 35%, à 226,19 dollars, faisant reculer la capitalisation du groupe de 54,3 milliards de dollars. En pré-ouverture jeudi, le titre cède encore 3,7%.

