Netflix : bientôt une série basée sur le jeu Assassin's Creed

(CercleFinance.com) - Netflix a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord avec Ubisoft pour développer une série basée sur la franchise internationale de jeux vidéo la plus vendue, Assassin's Creed. Une recherche est actuellement en cours pour un showrunner. Jason Altman et Danielle Kreinik d'Ubisoft Film & Television seront les producteurs exécutifs. En vertu de cet accord, Netflix et Ubisoft exploiteront les nombreux scénarios de ce jeu vidéo emblématique. Depuis son lancement en 2007, la série Assassin's Creed s'est vendue à plus de 155 millions de jeux dans le monde. La franchise est désormais établie comme l'une des séries les plus vendues de l'histoire du jeu vidéo.

