Netflix: bénéfice net en recul de 3,5% au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Netflix publie un chiffre d'affaires de 7,92 Mds$ au titre du 3e trimestre 2022, en hausse de 5,9% par rapport à la même période un an plus tôt.



Par rapport au 3e trimestre 2021, l'EBIT recule de 12,6%, à 1,53 Md$, tandis que le bénéfice net ressort à 1,4 Md$, marquant un recul de 3,5%.



Le BPA trimestriel est donc lui aussi en léger recul, passant de 3,19$ à 3,10$ en douze mois.



Netflix revendique par ailleurs 223 millions d'abonnés, soit une hausse de 4,5% par rapport au 3e trimestre de l'exercice précédent.



Pour le 4e trimestre, la plateforme cible un chiffre d'affaires de 7,77 Mds$, un bénéfice net de 163 M$ et une base de 227 millions d'abonnés.



Netflix confirme enfin son projet de lancer une offre d'abonnement moins chère mais incluant des publicités dans une douzaine de pays dès le mois de novembre.





