Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Netflix: baisse de 18% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 19/04/2023 à 14:35









(CercleFinance.com) - Netflix a dévoilé mardi soir un BPA de 2,88 dollars au titre des trois premiers mois de l'année, en baisse de plus de 18% en comparaison annuelle, ainsi qu'une marge opérationnelle en retrait de 4,1 points à 21%.



Toujours en comparaison annuelle, la plateforme de streaming vidéo a vu ses revenus progresser de 3,7% à 8,16 milliards de dollars (+8% hors effets de changes), portés par une augmentation de 4% des abonnements payés moyens.



Se disant en voie d'atteindre ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2023, Netflix déclare anticiper, pour le deuxième trimestre, un BPA de 2,84 dollars, une marge opérationnelle de 19% et des revenus d'environ 8,24 milliards.





Valeurs associées NETFLIX NASDAQ -4.18%