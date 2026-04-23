Netflix annonce un rachat d'actions de 25 milliards de dollars

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(Ajout d'éléments de contexte dans les paragraphes 3 à 7)

Netflix NFLX.O a déclaré jeudi que son conseil d'administration avait autorisé un programme de rachat d'actions supplémentaire de 25 milliards de dollars, reprenant ainsi les remboursements de capital après que le géant du streaming se soit retiré d'un accord de 72 milliards de dollars pour acheter les actifs de Warner Bros Discovery WBD.O .

Ses actions ont augmenté de 1,5 % dans les échanges avant bourse.

La nouvelle autorisation s'ajoute à un rachat approuvé en décembre 2024 et n'a pas de date d'expiration. À la fin du mois de mars, Netflix disposait encore d'environ 6,8 milliards de dollars dans le cadre de son plan de rachat précédent.

Au cours des deux mois qui ont suivi son retrait de la course à la fusion avec Warner Bros, Netflix a lancé une série d'initiatives de croissance, notamment l'acquisition d'InterPositive, la société de technologie cinématographique basée sur l'IA de Ben Affleck, a augmenté les prix de l'abonnement aux États-Unis et a lancé une application de jeu pour les enfants.

Les analystes s'attendent à ce que l'entreprise se recentre sur des secteurs de croissance tels que la publicité, la programmation en direct et les sports, tout en cherchant à développer son volet financé par la publicité, qui est considéré comme essentiel pour la croissance future des revenus.

La semaine dernière, , Netflix a présenté des prévisions mitigées pour le deuxième trimestre et a annoncé que son cofondateur et président Reed Hastings quittera l'entreprise en juin.

La société avait précédemment déclaré qu'elle prévoyait de reprendre ses rachats d'actions tout en investissant environ 20 milliards de dollars cette année dans le cinéma et la télévision.