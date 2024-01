Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Netflix: activité en hausse, atteint 260 millions d'abonnés information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - Netflix a dévoilé hier soir un BPA de 2,11 dollars au titre du 4e trimestre 2023, contre 0,12 dollars au 4e trimestre 2022, avec une marge opérationnelle passant de 7% à 16,9% dans le même temps.



Le résultat d'exploitation ressort quant à lui à 1,49 milliard de dollars, soit presque triplé par rapport au 4e trimestre 2022 (550 M$), tandis que le bénéfice net atteint 938 M$ (vs 55 M$ un an plus tôt).



Toujours en comparaison annuelle, la plateforme de streaming vidéo a vu ses revenus atteindre 8,83 milliards de dollars au 4e trimestre, en hausse de 12,5%, tirés par une augmentation de 12,8% du nombre d'abonnés qui atteint 260 millions.



Pour le 1er trimestre 2024, Netflix anticipe un BPA de 4,49 dollars, une marge opérationnelle de 26,2%, des revenus d'environ 9,24 milliards de dollars et un bénéfice net de 1,97 milliard de dollars.





Valeurs associées NETFLIX NASDAQ +1.33%