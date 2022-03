Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Netflix: acquisition du studio Boss Fight Entertainment information fournie par Cercle Finance • 25/03/2022 à 13:25









(CercleFinance.com) - Netflix a annoncé jeudi soir l'acquisition de Boss Fight Entertainment, dans le cadre de sa stratégie de construction d'une équipe de développement créatif interne pour son offre de jeux mobiles qu'il a lancé il y a quatre mois.



'La vaste expérience de ce studio dans la création de jeux à succès dans tous les genres nous aidera à accélérer notre capacité à fournir aux membres de Netflix d'excellents jeux où qu'ils souhaitent y jouer', explique le géant du streaming vidéo.



Basée à Allen, au Texas, l'équipe de Boss Fight Entertainment continuera d'opérer à partir de ses studios actuels à Allen, Austin et Seattle, ce qui permettra à Netflix de 'puiser dans de grands talents créatifs au-delà de la Californie'.





