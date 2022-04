Netflix: a perdu des abonnés, le titre chute en Europe information fournie par Cercle Finance • 20/04/2022 à 10:19

(CercleFinance.com) - Netflix annonce un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars au titre du 1er trimestre 2022, soit un léger recul par rapport au 1er trimestre 2021 (1,7 milliard de dollars) Par conséquent, le BPA est passé de 3,75 à 3,53$.



Netflix a pourtant enregistré une hausse de 9,8% de son chiffre d'affaires en un an, celui-ci s'établissant ce trimestre à 7,86 milliards de dollars.

En revanche, le résultat d'exploitation est resté stable, à 1,9 milliard de dollars.



'La croissance de nos revenus a considérablement ralenti', analyse la firme qui pointe notamment deux 'vents contraires', à savoir les nombreux partages de code ainsi qu'une concurrence plus affûtée.



'Notre plan est d'accroître notre audience et la croissance de nos revenus en continuant d'améliorer tous les aspects de Netflix - en particulier la qualité de notre programmation et de nos recommandations', indique la société.



Pour le 2e trimestre, Netflix cible un chiffre d'affaires de 8 milliards de dollars (contre 7,3 Mds$ au 2e trimestre 2021) pour un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars (stable par rapport au T2 2021), soit un BPA de 3$ (contre 2,97$ un an plus tôt).



A l'annonce de ces résultats, le titre cède ce matin 23% à Londres et 25% à Francfort. Les marchés sanctionnent notamment la perte de 200 000 abonnés enregistrée depuis le 4e trimestre 2021, une première depuis 10 ans.