Netflix: 15 millions d'utilisateurs pour l'offre sans pub

(CercleFinance.com) - Netflix a revendiqué mercredi un total de 15 millions d'utilisateurs actifs chaque mois au niveau mondial pour son offre avec publicité, lancée il y a tout juste un an.



L'annonce était bien accueillie à Wall Street puisque l'action du spécialiste de la vidéo à la demande via Internet gagnait 1,8% en début de séance, surperformant largement un indice S&P 500 en hausse de 0,7%.



Netflix avait annoncé le mois dernier avoir conquis 8,8 millions de nouveaux membres payants en données nettes au cours du troisième trimestre, portant ainsi sa base d'abonnés à plus de 247,1 millions.



Mais le groupe américain s'était abstenu de communiquer les chiffres relatifs à son offre sans pub, se contentant d'indiquer que le recrutement de nouveaux membres se faisait à un rythme 'solide'.



Un an après le lancement du service, Netflix indique qu'il continue de construire et d'adapter son offre en se concentrant sur les aspects les plus importants aux yeux des annonceurs, tout en offrant des programmes à un rapport qualité-prix 'imbattable'.



Après avoir débuté avec des publicités de 15 et 30 secondes, l'entreprise propose maintenant également des formats de 10, 20 et 60 secondes.



À partir du premier trimestre 2024, les annonceurs pourront utiliser un nouveau format baptisé 'binge ad' qui permettra aux abonnés, après trois épisodes regardés à la suite, de regarder le quatrième épisode sans pub.



Début 2024, il prévoit par ailleurs de proposer la possibilité d'insérer des codes QR dans les publicités diffusées sur Netflix aux États-Unis.



Les 'sponsorships', pour l'instant disponibles aux Etats-Unis, seront étendus au reste du monde en 2024, permettant aux annonceurs de s'associer à des programmes spécifiques.



Netflix, qui a mis au point son offre publicitaire avec Microsoft Advertising, dit par ailleurs vouloir augmenter ses capacités en matière de mesure de l'audience.





