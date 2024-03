Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client NetApp: hausse de 42% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 14:50









(CercleFinance.com) - NetApp a publié jeudi soir, au titre de son troisième trimestre comptable, un BPA ajusté (non GAAP) en hausse de près de 42% à 1,94 dollar, avec une marge opérationnelle ajustée record de 30% pour des revenus en croissance de 5% à 1,61 milliard de dollars.



'Notre approche moderne du stockage unifié des données, couvrant les environnements All-Flash et Cloud, trouve clairement un écho auprès des clients', commente George Kurian, le CEO de la société d'infrastructures pour données en réseaux.



Pour l'ensemble de l'exercice en cours, NetApp anticipe un BPA ajusté compris entre 6,40 et 6,50 dollars, ainsi qu'une marge opérationnelle de l'ordre de 27%, pour des revenus attendus entre 6,185 et 6,335 milliards.





