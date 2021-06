NETAPP dépasse les attentes au quatrième trimestre

(AOF) - Le spécialiste du stockage informatique NetApp a présenté des résultats meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, clos fin avril, le groupe a enregistré un bénéfice net de 334 millions de dollars, soit 1,46 dollar par action, contre un bénéfice net de 196 millions de dollars (0,88 dollar par action) un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,17 dollar, supérieur de 5 cents au consensus FactSet.

Le chiffre d'affaires a, lui, progressé de 11% à 1,56 milliard de dollars alors que Wall Street visait 1,5 milliard de dollars.

Pour le premier trimestre, NetApp cible un bénéfice par action hors éléments exceptionnels compris entre 89 et 97 cents et un chiffre d'affaires situé entre 1,37 et 1,47 milliard de dollars. Le consensus était de respectivement 87 cents et de 1,37 milliard de dollars. Sur l'exercice, il vise un bénéfice par action ajusté entre 4,45 et 4,65 dollars pour des revenus entre croissance de 6% à 7%.

Enfin, bonne nouvelle pour les actionnaires, le dividende trimestriel va être augmenté de 4% à 50 cents par action. Un programme supplémentaire de rachat d'actions de 500 millions de dollars a aussi été décidé.

