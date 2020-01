Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Netanyahu et Gantz à Washington pour évoquer le plan de paix américain Reuters • 27/01/2020 à 15:09









par Steve Holland et Dan Williams WASHINGTON, 27 janvier (Reuters) - Donald Trump va exposer lundi au chef du gouvernement israélien et à son principal adversaire politique les détails de son plan de paix pour le Proche-Orient, d'ores et déjà récusé par les Palestiniens. Le président américain doit recevoir séparément le Premier ministre Benjamin Netanyahu et Benny Gantz, chef de file de l'opposition centriste, à Washington. L'Autorité palestinienne dit, elle, ne pas avoir été invitée. Pour le Premier ministre palestinien Mohammad Chtayyeh, ce plan n'est qu'un moyen de détourner l'attention du procès en destitution de Donald Trump et des démêlés judiciaires du chef du gouvernement israélien, poursuivi pour corruption, alors qu'il briguera un nouveau mandat le 2 mars, dans le cadre du troisième scrutin législatif en moins d'un an. "Nous le rejetons et demandons à la communauté internationale de ne pas en être partenaire, parce qu'il est contraire aux principes fondamentaux du droit international et aux droits inaliénables des Palestiniens. Ce plan n'a pas d'autre but que d'en finir avec la cause palestinienne", a déploré lundi le chef du gouvernement palestinien. L'élaboration de ce plan de relance du processus de paix israélo-palestinien, au point mort depuis 2014, a été confiée à Jared Kushner, gendre et conseiller du président américain. Il en a présenté en juin le volet économique. L'Autorité palestinienne, qui craint une remise en question du principe de coexistence pacifique de deux Etats, l'a également rejeté malgré les 50 milliards de dollars d'investissements promis. Donald Trump espérait dévoiler le volet politique l'année dernière, mais l'incapacité de Benjamin Netanyahu à former un gouvernement à l'issue des dernières élections législatives l'a contraint à reporter l'échéance. L'EI APPELLE LES MUSULMANS À FAIRE ÉCHEC AU PLAN Le président, qui doit s'exprimer mardi en présence du Premier ministre sortant, pourrait en dévoiler certains aspects. Selon un membre de son administration, il souhaitait s'assurer du soutien de Benjamin Netanyahu et de Benny Gantz avant de l'annoncer. Le second, dont le parti a fait jeu égal avec le Likoud lors des dernières législatives , a donné son aval la semaine dernière à la publication du plan avant les élections du 2 mars. "J'ai hâte de rencontrer le président - un président qui témoigne la plus grande amitié à l'Etat d'Israël - et d'évoquer avec lui une question très importante pour l'Etat d'Israël aux implications nationales, stratégiques et sécuritaires", a déclaré dimanche Benny Gantz, à son arrivée à Washington. Préoccupé par sa propre campagne pour la présidentielle de novembre, Donald Trump pouvait difficilement attendre la formation d'un nouveau gouvernement israélien, souligne-t-on à Washington. A Ramallah, on considère que ce plan a pour but de faire accepter, moyennant d'importantes compensations financières, l'annexion de fait d'une moitié environ de la Cisjordanie, dont la fertile vallée du Jourdain, à la situation stratégique. Revenant sur une position en vigueur depuis 1978, l'administration Trump a annoncé en novembre que les colonies israéliennes de Cisjordanie ne seraient plus jugées contraires au droit international, ce qui lui de nouveau valu les foudres de l'Autorités palestinienne, après le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem en mai 2018 et la reconnaissance de la Ville Sainte en tant que capitale de l'Etat hébreu, l'année précédente. Depuis cette décision, Mahmoud Abbas considère que les Etats-Unis ne sont plus un "médiateur honnête". Pour la Jordanie, qui a conclu un accord de paix avec Israël tout comme l'Egypte, l'annexion de la vallée du Jourdain "va faire voler le processus de paix en éclats", a averti le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Visiblement décidés à exploiter l'indignation suscitée par les revirements américains et l'attitude de l'Etat hébreu, les djihadistes de l'Etat islamique ont invité lundi les musulmans du monde entier à s'opposer au plan Kushner et à s'en prendre aux intérêts israéliens. (Avec supplémentaire par Ali Sawafta à Ramallah et Stephen Farrell à Jérusalem, version française Jean-Philippe Lefief)

