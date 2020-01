Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Netanyahu attendu mardi à Washington Reuters • 23/01/2020 à 20:09









WASHINGTON, 23 janvier (Reuters) - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se rendra mardi à la Maison Blanche pour parler des questions régionales, annonce jeudi la présidence des Etats-Unis dans un communiqué. Son adversaire politique Benny Gantz a également accepté de se rendre à Washington à l'invitation de Donald Trump, ajoute-t-elle, sans préciser la date de sa visite. Selon une source américaine proche du dossier, il sera probablement question du plan de paix pour le Proche-Orient que l'administration Trump a mis en chantier il y a deux ans et dont la présentation a été reportée à plusieurs reprises. L'information a été confirmée de source politique en Israël. (Susan Heavey, version française Jean-Philippe Lefief)

