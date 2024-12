Net repli des marchés européens après le durcissement de ton de la Fed

(AOF) - Les marchés européens se replient nettement au lendemain de la décision de la Fed. Si celle-ci a procédé, comme attendu, à une baisse de ses taux de 25 points de base, elle s'apprête à ralentir nettement le rythme. L'institution présidée par Jerome Powell ne table plus désormais que sur 2 nouvelles réductions en 2025 contre 4 en septembre. Les taux longs ont nettement monté du fait du durcissement de ton de la Fed. Côté valeurs, Renault est soutenu par l’intérêt de Foxconn pour sa participation dans Nissan. Vers 12h, le CAC 40 perd 1,63% à 7264,56 points. L'Eurostoxx 50 1,73% à 4871,60 points.

En Europe, le distributeur allemand de parfums Douglas (-5,19% à 18,63 euros), maison-mère de Nocibé, voit son titre reculer à Francfort en dépit de solides résultats sur l'exercice 2023/2024, clos le 30 septembre. Ce recul intervient sur fond de net recul des marchés en Europe à la suite de la réunion de la Fed. Sur cette période, ses ventes ont augmenté de 8,7% pour atteindre 4,45 milliards d'euros. Les ventes en magasin (+8,2%) et celles via le e-Commerce (+9,8%) ont contribué à la croissance globale.

A Paris, Renault (+0,04% à 46,84 euros) affiche une des rares hausses du CAC 40, ce qui lui permet de conforter sa place parmi les plus fortes hausses de l'année au sein de l'indice : 28,52%. Le constructeur est soutenu par l'information de l’agence de presse taïwanaise CNA selon laquelle Jun Seki, un ancien cadre de Nissan qui dirige désormais la division véhicules électriques du fabricant de composants électroniques Foxconn, est en France pour discuter d'un éventuel rachat des parts du constructeur français dans Nissan Motor.

La combinaison de la baisse de 3,56% du Nasdaq Composite hier et de la présentation par Micron de perspectives décevantes constitue un cocktail toxique pour les sociétés de semi-conducteurs en Europe. En France, STMicroelectronics 5,66% perd et Soitec 6,52%. Le fabricant de mémoires informatiques Micron Technology flanche de 15% en avant-Bourse. Il s'attend à ce que ses revenus pour le trimestre en cours soient en moyenne de 7,90 milliards de dollars alors que les analystes anticipent 8,99 milliards de dollars. Le bénéfice par action est attendu en moyenne à 1,43 dollar à comparer au consensus Bloomberg de 1,92 dollar.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le climat des affaires se dégrade en décembre pour le troisième mois consécutif dans l’ensemble constitué du commerce de détail et du commerce et de la réparation d’automobiles, indique l'Insee ce jeudi. À 96, l’indicateur qui le synthétise perd deux points et se situe au-dessous de sa moyenne de longue période (100). Cette dégradation résulte principalement de la diminution des soldes relatifs aux perspectives générales d’activité et aux ventes passées.

La décision de la Banque d'Angleterre sera rendue à 13h00.

Aux Etats-Unis, le PIB du troisième trimestre, les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en décembre seront publiés à 14h30. Les ventes de logements existants en novembre sont attendues à 16 heures et les stocks de gaz naturel à 16h30.

Vers midi, l'euro rebondit de 0,54% à 1,0407 dollar après avoir nettement reculé hier soir.