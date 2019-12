Net repli des Bourses : Donald Trump comme un chien dans un jeu de quilles

Le CAC 40 ayant déjà bondi de plus de 20% cette année, les investisseurs ont sonné le sauve-qui-peut. Saint-Gobain (-0,03%), pourtant peu connue pour sa résistance dans des marchés en forte baisse, est presque parvenue à échapper à la baisse.

L'ouverture d'un nouveau front dans la guerre commerciale a sapé la confiance des investisseurs, qui attendent depuis plusieurs semaines l'annonce d'un accord entre la Chine et les Etats-Unis. Mais si Washington décide de porter le fer contre d'autres pays, le risque est que le rebond de l'économie mondiale ne se matérialise pas ou soit un feu de paille même si un armistice est signé avec Pékin. Or la récente progression des Bourses intègre un scénario de reprise économique.

Puis, coup de Trafalgar peu avant la mi-séance alors que les Bourses réduisaient déjà leurs gains, un tweet de Donald Trump les a envoyées par le fond. Le président américain a en effet annoncé le rétablissement de droits de douane sur les produits sidérurgiques en provenance du Brésil et d'Argentine, accusant ces deux pays d'organiser une " dépréciation massive " de leur monnaie.

Selon une nouvelle estimation, le PMI est ressorti à 46,9 en novembre en zone euro contre 45,9 en octobre et un consensus, correspondant à la première estimation, de 46,6. Il est au plus haut depuis 3 mois.

