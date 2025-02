Net repli attendu en Europe sur fond de guerre commerciale

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en nette baisse après les droits de douane édictés par Trump. Les produits canadiens et mexicains importés aux Etats-Unis seront taxés à hauteur de 25%, tandis que 10% de droits de douane supplémentaires seront imposés aux importations en provenance de Chine. Les tarifs seront imposés dès demain et les trois pays concernés ont prévenu qu'ils prendraient des "contre-mesures". Pour l'heure, la zone euro n'a pas été ciblée par le nouvel homme fort de la Maison Blanche. En Chine, l'activité manufacturière a progressé à un rythme moins important en janvier.

Cafom

Sur l'exercice 2024, clos fin septembre, Cafom a généré un résultat net part du groupe ressort de 15 millions d'euros contre 9,4 millions d'euros sur l'exercice précédent. Le groupe a enregistré sur l'exercice un résultat non courant de + 4,3 millions d'euros, principalement lié à la relance de la marque Habitat. Il comprend en effet la reprise de la provision sur la marque enregistrée l'année dernière, ainsi que les coûts du plan en faveur des clients lésés par l'ancien exploitant.

Getlink

Getlink annonce l'acquisition de la société Associated Shipping Agencies (ASA) et de sa filiale Boulogne International Maritime Services (BIMS), acteurs de référence des services en douane entre la France et le Royaume-Uni. L'exploitant du tunnel sous la Manche précise que ces sociétés comptent près de 50 salariés et ont réalisé en 2024 un chiffre d'affaires cumulé de l'ordre de 5 millions d'euros. Elles effectuent pour le compte de leurs clients transporteurs, logisticiens ou chargeurs les formalités douanières et sanitaires devenues obligatoires depuis la mise en œuvre du Brexit.

Neolife

Neolife, spécialiste des éco-matériaux issus des technologies vertes, a déclaré un chiffre d'affaires 2024 de 10,5 millions d'euros, en croissance de 9,3%. L'activité en France, en progression de 22%, représente 79% du chiffre d'affaires. "Notre positionnement stratégique sur notre marché et le renforcement de la force commerciale se poursuit avec des bonnes perspectives pour l’année 2025", précise un communiqué de presse. Neolife publiera le 31 mars prochain ses résultats annuels 2024.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires en janvier sera publié à 10h00.

Aux Etats-Unis, les ventes de logements neufs en décembre seront connues à 16h00.

Vers 8h30, l'euro recule de 1,33% à 1,0230 dollar.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes ont fini proches de l'équilibre une semaine marquée par de nouveaux records. Le FTSE 100 et le Dax 40 ont ainsi inscrit en séance de nouveaux sommets. Les chiffres de l'inflation publiés aujourd'hui des 2 côtes de l'Atlantique ont rassuré les investisseurs. A Paris, la saison des publications de résultats s'est poursuivie. En dépit de performances conformes aux attentes, Elis et Kaufman & Broad ont terminé dans le rouge. En fin de séance, l'action Verallia a bondi sur fond de rumeurs de rachat. Le CAC 40 a gagné 0,11% à 7950,17 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance de la semaine en territoire négatif. La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a annoncé vendredi la mise en place de droits de douane dès ce week-end sur les produits originaires du Mexique, du Canada et de Chine, suscitant des inquiétudes pour le commerce international. Dans sa version core, surveillée par la Fed, l'indice des prix PCE a augmenté de 2,8% en rythme annuel comme prévu, et à 0,2% .Le Dow Jones a reculé de 0,75% à 44544 points tandis que le Nasdaq a perdu 0,28% à 19627 points.