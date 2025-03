Net repli à Wall Street ; la guerre commerciale fait rage

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge sur fond de vives tensions commerciales. La nouvelle offensive tarifaire de Donald Trump, vise les vins et spiritueux européens, alimente l'aversion pour le risque. Les investisseurs s'inquiètent également d'un possible "shutdown" aux Etats-Unis. Si les prix à la production sont ressortis légèrement sous les attentes, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont enregistré une baisse inattendue. Le Dow Jones s'est replié de 1,30% à 40813 points tandis que le Nasdaq a reculé de 1,96% à 17303 points.

Intel continue de faire les gros titres de la presse économique. Quelques heures après des rumeurs sur la prise en main opérationnelle des usines d’Intel par TSMC, le groupe technologique américain en difficulté a dévoilé le nom de son nouveau directeur général, Lip-Bu Tan. La solide expérience de l'intéressé dans le secteur a permis à l'action Intel de prendre la tête de l'indice S&P 500 : + 14,60% à 23,70 dollars. Il remplace Pat Gelsinger, qui était parti à la retraite en décembre dernier.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les prix à la production ont progressé de 3,2% en février en rythme annuel alors qu’ils étaient attendus en hausse de 3,3%. Ils étaient en croissance de 3,7% en janvier. En rythme mensuel, ils sont stables au lieu de 0,3% attendu et après 0,6% en janvier. En version core, les prix à la production reculent de 0,1% contre+0,3% attendu en rythme mensuel et en hausse de 3,4%, contre 3,6% attendus en rythme annuel.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 220 000 la semaine dernière, contre 226 000 attendus, après 222 000 la semaine précédente.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Adobe

Adobe est attendu en repli à Wall Street après avoir présenté hier soir des prévisions inférieures aux attentes. L'éditeur de logiciels d'édition et de marketing a réalisé au premier trimestre, clos fin février, un bénéfice net de 1,81 milliard de dollars, ou 4,14 dollars par action, contre 620 millions de dollars ou 1,36 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 5,08 dollars, dépassant de 11 cents le consensus.

Intel

Le fabricant de semi-conducteurs Intel a annoncé la nomination d'un vétéran du secteur au poste de directeur général, Lip-Bu Tan. La nomination sera effective le 18 mars. Intel avait annoncé début décembre le départ à la retraite de son directeur général, Pat Gelsinger, après plus de 40 ans de carrière et sa démission du conseil d'administration.

Spirit Airlines

Spirit Airlines a annoncé sa sortie de restructuration financière : la compagnie aérienne américaine a finalisé une opération de désendettement qui a transformé en actions environ 795 millions de dollars de dette. Avec une dette nettement réduite et une plus grande flexibilité financière, elle se dit "plus solide et mieux positionnée pour sa réussite à long terme". Spirit annonce avoir reçu un investissement en actions de 350 millions de dollars de la part d'investisseurs existants afin de soutenir ses futures initiatives.