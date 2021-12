Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Net recul du nombre de défaillances en France à fin novembre information fournie par AOF • 15/12/2021 à 10:17



(AOF) - Le nombre de défaillances cumulé sur un an à fin novembre 2021 s'élève à 26 944, en recul de 18,2%, a annoncé la Banque de France. Le recul du nombre de défaillances s'observe pour la plupart des catégories d'entreprises et des secteurs, y compris ceux les plus touchés par les mesures de restrictions liées à la situation sanitaire, dont l'hébergement restauration (- 41,6 %) et le commerce (- 19 %).



Malgré l'abandon progressif des dispositifs de soutien - une partie des mesures étant reconduites dans le plan de sortie de crise - les chiffres de défaillances des derniers mois de 2021 restent inférieurs à ceux observés en 2019 et 2020. " Il n'y a donc à ce stade aucun signe d'une reprise des défaillances ou d'une vague de faillites à venir ", souligne la Banque de France.