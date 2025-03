Net recul des indices américains sur fond de craintes de guerre commerciale

(AOF) - Les marchés actions américains ont terminé la semaine sur une note négative dans un contexte de craintes de guerre commerciale. Sur le front des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance d'une statistique particulièrement surveillée par la Fed : l'inflation PCE core a accéléré en février alors qu’elle était attendue stable. La confiance des consommateurs a en outre déçu. Côté valeurs, Lululemon a dévissé après avoir anticipé une ralentissement de la croissance cette année. Le Dow Jones s'est replié de 1,69% à 41583 points tandis que le Nasdaq a perdu 2,70% à 17322 points.

Lululemon (-14,19% à 293,06 dollars) a affiché la plus forte baisse du S&P500. Le groupe canadien coté à Wall Street, spécialiste des vêtements techniques pour le yoga, la course à pied, l'entraînement, anticipe un ralentissement de la croissance entre 5 et 7% cette année, contre 10% en 2024. BofA Securities reste à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 400 dollars, jugeant que la marque " pourra améliorer la croissance de ses ventes en Amérique du Nord lorsque le trafic se stabilisera ".

Les chiffres économiques du jour

L'indice des prix PCE américain a augmenté de 2,5% en février en rythme annuel en ligne avec les attentes, après 2,5% en janvier. En version core, il a augmenté de 2,8% en rythme annuel contre 2,7% attendu, après une progression de 2,7% en janvier. Cette dernière mesure de l'inflation est très surveillée par la Fed.

L'indice de la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 57 en mars dans son estimation finale après 64,7 en février. Il était attendu à 57,9.

Les dépenses des ménages en février sont ressorties en hausse de 0,4% contre 0,5% attendu après un recul de 0,3% en janvier. Les revenus des ménages ont augmenté de 0,8% contre +0,4% attendu après une hausse de 0,7% le mois précédent.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

CoreWeave

CoreWeave a réduit la taille de son introduction en Bourse aux États-Unis et a fixé le prix de ses actions en dessous de la fourchette indicative, a déclaré la société. La société spécialisée dans les services cloud dédiés à l'intelligence artificielle a vendu 37,5 millions d'actions au prix de 40 dollars, récoltant ainsi 1,5 milliard de dollars et lui donnant une valorisation d'environ 23 milliards de dollars. L'objectif officiel de CoreWeave était d'offrir 49 millions d'actions à un prix compris entre 47 et 55 dollars, ce qui lui aurait permis de lever jusqu'à 2,7 milliards de dollars.

Paypal

Le spécialiste des paiements, Paypal est en baisse alors qu'il pourrait se voir imposer des frais dans le cadre d'une guerre tarifaire avec les États-Unis, selon Reuters. Bernd Lange, président de la Commission du commerce international (INTA) au Parlement européen, a évoqué une telle hypothèse devant des journalistes ce vendredi à Berlin.