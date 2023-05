Net recul des Bourses : les négociations sur la dette aux Etats-Unis dans l'impasse

(AOF) - Les marchés européens ont reculé nettement, prolongeant leur baisse de mardi alors que les discussions sur le plafond de la dette américaine sont dans l’impasse. L'indice CAC 40 s’est replié de 1,70% à 7 253,46 points tandis que l’EuroStoxx50 a perdu 1,84% à 4 262,64 points. Le rouge était également la couleur dominante de l’autre côté de l’Atlantique, avec un Dow Jones en repli de 0,69% vers 17h30.

Les investisseurs s'inquiètent du ralentissement des négociations sur le relèvement du plafond de la dette américaine. Selon Bloomberg, des discussions devraient cependant avoir lieu mercredi entre les négociateurs républicains et la Maison Blanche.

La " X-date ", le jour où les Etats-Unis ne seront plus en mesure d'honorer toutes leurs factures, se rapproche à grande vitesse. Elle se situe autour du 1er juin.

" Personne ne semble avoir envie de faire des compromis jusqu'à la dernière minute. Il est donc possible que nous assistions à des débats difficiles et mouvementés jusqu'à la date butoir de la semaine prochaine, mais le résultat global nous semble clair : une résolution sur le plafond de la dette sera adoptée, " anticipe Pimco.

L'autre mauvaise nouvelle est venue d'outre Manche : les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni sont plus élevés qu'anticipé. L'inflation a atteint 8,7% en avril en rythme annuel contre un consensus de 8,3% après 10,1% en mars. Pire, l'inflation hors énergie et alimentation a atteint son niveau le plus élevé depuis mars 1992. Elle est ressortie à 6,8%, en accélération par rapport à mars, 6,2%, sachant que les marchés anticipaient une stabilisation.

Ce soir à 20 heures, les investisseurs seront attentifs au compte rendu du comité de politique monétaire de la Fed.

Conséquence de la forte aversion pour le risque, seule Eurofins Scientific a échappé à la baisse au sein du CAC 40. Les plus forts replis ont été enregistrés par les sociétés les plus cycliques (Stellantis) et les technologiques (STMicroelectronics, Capgemini…).