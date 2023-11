(AOF) - Le Livret A a enregistré une décollecte de 3,77 milliards d’euros en octobre, selon les chiffres de la Caisse des Dépôts. Le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) a, lui, aussi connu un flux d’argent négatif à hauteur de 0,67 milliard d’euros le mois dernier. En revanche, le Livret d’épargne populaire a collecté 4,77 milliards d’euros en octobre. Ce dernier a bénéficié du relèvement de son plafond de 7 700 à 10 000 euros depuis le 1er octobre. Il offre un rendement de 6% depuis le 1er août, soit le double de celui du Livret A.

Net recul de la collecte du Livret A et succès du LEP en octobre

