Net recul à Wall Street ; Disney boit la tasse
14/11/2025 à 08:05

(AOF) - Les marchés actions américains ont nettement clôturé dans le rouge l'avant-dernière séance de la semaine. Le plus long "shutdown" de l'histoire des Etats-Unis (43 jours) a pris fin au lendemain de l'accord budgétaire voté par le Congrès et promulgué dans la foulée par la Maison Blanche. Les investisseurs ont revu à la baisse leurs attentes concernant l'assouplissement de la politique monétaire de la Fed. Côté valeurs, Disney a dévissé dans le sillage de sa performance trimestrielle mitigée. Le Dow Jones a reculé de 1,65% à 47457 points et le Nasdaq de 2,29% à 22870 points.

Plus fort repli du Dow Jones, Disney a dévissé de 7,77% à 107,61 dollars dans le sillage d'une performance trimestrielle contrastée. Le géant du divertissement américain a fait état au quatrième trimestre de son exercice décalé d'un bénéfice par action de 1,11 dollar sur les trois mois à fin septembre, en baisse de 3% sur un an, mais dépassant de 6 cents les attentes. Le bénéfice net atteint 1,44 milliard de dollars, fort d'une croissance de 156% sur un an. Le chiffre d'affaires du géant du divertissement s'élève 22,5 milliards de dollars (-0,5%), quand le marché anticipait 22,8 milliards.

Les chiffres macroéconomiques

Les données sur les stocks de pétrole aux Etats-Unis seront publiées à 18h.

Les valeurs à suivre

Alphabet

La Commission européenne a officiellement lancé une procédure visant à déterminer si Google applique des conditions d'accès équitables, raisonnables et non discriminatoires aux sites web des éditeurs sur Google Search. Les travaux de surveillance de Bruxelles ont montré que le groupe américain, sur la base de sa "politique d'abus de réputation de site", rétrograde les médias d'information et les sites web et contenus d'autres éditeurs dans les résultats de recherche Google lorsque ces sites web incluent des contenus de partenaires commerciaux.

Cisco

Cisco progresse après avoir dévoilé des résultats meilleurs que prévu et rehaussé ses objectifs annuels. Au premier trimestre, clos fin octobre, de l'exercice fiscal 2026, le bénéfice net du spécialiste des équipements de réseaux a augmenté de 5%, à 2,9 milliards de dollars, soit 72 cents par action. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1 dollar, soit 2 cents de mieux que le consensus. Pour sa part, le chiffre d'affaires de Cisco a progressé de 8%, à 14,9 milliards de dollars, alors que le marché ciblait 14,78 milliards de dollars.

Novavax

Novavax a reçu une lettre de Shah Capital, qui détient une participation d'environ 8,3% dans la société pharmaceutique, dans laquelle il lui demande de procéder à plusieurs changements stratégiques. Shah Capital indique être de plus en plus consterné par le gaspillage persistant de certaines des technologies de vaccins et d'adjuvants les plus performantes et les plus sûres. Ils s'étonnent notamment de l'échec du programme Nuvaxovid, un vaccin contre la Covid, dont seulement 120 000 doses ont été administrées, contre 14,5 millions de doses pour les deux concurrents.

A lire aussi

  
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    14.11.2025 08:47 

    (Actualisé avec Rubis, Siemens Energy, Pluxee) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite

  
    Vallourec accroit son RBE trimestriel en rythme séquentiel
    14.11.2025 08:45 

    Vallourec publie un RBE (résultat brut d'exploitation) groupe de 210 millions d'euros au titre du 3e trimestre 2025, en hausse de 12% par rapport au trimestre précédent, en ligne avec le milieu de la fourchette prévisionnelle communiquée. Sur son principal segment ... Lire la suite

  
    USA: l'opérateur Verizon prévoit de supprimer près de 15.000 postes, selon le Wall Street Journal
    14.11.2025 08:11 

    Le géant américain des télécoms Verizon planifie de supprimer près de 15.000 postes, dans un contexte de compétition accrue entre les opérateurs aux Etats-Unis, selon des informations jeudi du Wall Street Journal (WSJ). Cette vague de suppressions d'emplois serait ... Lire la suite

  
    Allianz: Bénéfice au T3 +15% après le relèvement des perspectives
    14.11.2025 07:57 

    Allianz a affiché vendredi une hausse de 15% sur un an de son bénéfice net au troisième trimestre, au-dessus des attentes, au lendemain de relèvement de ses perspectives pour l'ensemble de l'année. Le bénéfice de l'assureur allemand a été favorisé par la solidité ... Lire la suite

