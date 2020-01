Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Net rebond pour les actions, soulagement sur le coronavirus Reuters • 28/01/2020 à 19:35









LES BOURSES EUROPÉENNES TERMINENT EN HAUSSE PARIS (Reuters) - Encouragées par le rebond de Wall Street, les Bourses européennes ont terminé en nette hausse mardi et effacé une bonne partie des pertes subies la veille, les investisseurs retrouvant peu à peu l'appétit pour le risque en l'absence de signes de propagation rapide hors de Chine de l'épidémie de coronavirus. À Paris, le CAC 40 affiche en clôture une progression de 1,07% (62,8 points) à 5.925,82 points alors qu'il était brièvement passé dans le rouge à la mi-journée. A Londres, le FTSE 100 a gagné 0,95% et à Francfort, le Dax a pris 0,9%. L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 1,13%, le FTSEurofirst 300 de 0,86% et le Stoxx 600 de 0,84%. Ce dernier avait perdu 2,26% lundi, sa plus forte baisse sur une séance depuis début octobre. Leur remontée s'est amplifiée avec l'ouverture dans le vert des marchés américains après les propos du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la capacité de la Chine à contenir l'épidémie de coronavirus en cours. Celle-ci a fait 106 morts et infecté au total 4.515 personnes sur le sol chinois selon le dernier bilan en date. "Certaines déclarations émanant de l'OMS et d'autres conseillers médicaux aident les marchés à reprendre leur souffle après la baisse d'hier, qui était un peu exagérée", estime Peter Cardillo, chef économiste de marché chez Spartan Capital Securities à New York. Les investisseurs surveillent par ailleurs les publications de résultats qui se multiplient en Europe comme aux Etats-Unis. VALEURS La quasi-totalité des grands secteurs de la cote européenne ont fini la journée en territoire positifs, les hausses les plus marquées étant pour le compartiment des télécommunications (+1,66%), celui des banques (+1,37%) et celui de l'assurance (+1,40%). Le secteur des hautes technologies (-0,08%) a souffert entre autres de la baisse de 2,14% de SAP après des prévisions 2020 jugées décevantes. La plus forte hausse du jour au sein du Stoxx 600 est pour la banque suédoise Swedbank (+8,13%), qui a limité la baisse de ses profits au quatrième trimestre 2019. A Paris, LVMH, le numéro un mondial du luxe, a fini en hausse de 2,49% avant la publication de ses résultats. Le titre avait perdu 3,68% lundi. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, Wall Street reprenait elle aussi la majeure partie du terrain cédé lundi, grâce entre autres à la progression des valeurs technologiques et financières. Le Dow Jones gagnait 0,79%, le Standard & Poor's 500 1,06% et le Nasdaq Composite 1,16%. Intel prenait 2,71%, American Express 2,38% et Apple 2,32%. LES INDICATEURS DU JOUR Aux Etats-Unis, l'indice de confiance du consommateur du Conference Board a augmenté plus qu'attendu en janvier à 131,6 après 128,2 en décembre alors que le consensus Reuters le donnait à 128,0; par ailleurs, les commandes de biens d'équipement ont subi en décembre leur plus forte baisse depuis huit mois. CHANGES Si les actions repartent de l'avant, le repli sur les valeurs refuges reste visible sur le marché des devises. Le dollar américain évolue ainsi au plus haut depuis près de deux mois face à un panier de devises de référence alors que le dollar australien reste affaibli <AUD=. L'euro, lui, peine à se maintenir au-dessus de 1,10 dollar et il est tombé à son plus bas niveau depuis avril 2017 face au franc suisse, qui profite davantage que le yen de son statut de valeur refuge. TAUX Sur les marchés obligataires, le soulagement se traduit par une remontée des rendements des emprunts d'Etat de référence: celui du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, a fini la journée au-dessus de -0,38% après un plus bas à -0,404% et celui des Treasuries de même échéance prend plus de trois points à 1,6459% contre un plus bas à 1,57% en début de journée. PÉTROLE Le marché pétrolier suit le mouvement général et regagne du terrain après cinq séances consécutives de baisse. Le Brent gagne 1,18% à 60,02 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,19% à 53,77 dollars. (Marc Angrand, avec Sruthi Shankar à Bangalore)

Valeurs associées FTSE 100 FTSE Indices -0.45%