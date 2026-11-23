Les marchés actions américains devraient nettement rebondir à l'ouverture de la première séance de la semaine, rassuré notamment par le financement des infrastructures d'IA d'Oracle. Celle-ci sera écourtée en raison de Thanksgiving jeudi. Wall Street restera fermé pour la journée avant de rouvrir vendredi pour une demi-séance, avec une clôture exceptionnelle à 19h00, heure de Paris (au lieu de 22h00). Avant les premiers échanges, le S&P 500 devrait progresser de 2,74%. Le Nasdaq et le Dow Jones sont attendus en hausse respectivement de 3,56% et 1,89%.

Vendredi, les indices américains avaient lourdement décroché, à l'issue d'une semaine particulièrement terne. Les mauvaises nouvelles continuaient de s'accumuler pour les valeurs de l'IA, entre les signes d'un possible ralentissement des commandes de puces de Google et les nouvelles révélations concernant une enquête du gendarme boursier américain sur Nvidia.

L'une des principales mauvaises nouvelles de la séance de vendredi est venue de Ming-Chi Kuo, analyste spécialisé dans les chaînes d'approvisionnement technologiques, selon lequel Google aurait baissé d'environ 20%, soit un million d'unités, ses prévisions de livraisons de puces TPU 8i conçues avec Broadcom pour 2027. Même si le géant technologique envisagerait parallèlement d'augmenter ses commandes de puces développées avec MediaTek, cette information a suffi à raviver les craintes d'un essoufflement de la demande en semi-conducteurs, à un moment où les investisseurs commencent déjà sérieusement à remettre en question l'ampleur des investissements prévus dans l'IA.

La séance a ensuite pris une tournure encore plus inquiétante lorsque Reuters a rapporté que l'enquête de la SEC visant Nvidia porterait notamment sur ses pratiques comptables. Si la nature exacte des éventuelles irrégularités examinées par le régulateur reste inconnue, ces révélations interviennent au plus mauvais moment pour le fabricant de puces, dont les mécanismes de financement de certains clients et les potentielles ventes indirectes à des entreprises chinoises suscitent déjà de nombreuses interrogations.

D'ailleurs, toujours concernant Nvidia, Jensen Huang, son ancien directeur général a accepté de comparaître publiquement devant le Sénat américain dans le cadre d'une enquête parlementaire sur ses relations présumées avec une femme accusée d'espionnage au profit de la Chine. L'information a été confirmée vendredi par un collaborateur du sénateur républicain Tim Scott. Cette procédure fait suite aux révélations du New York Times concernant une relation sentimentale entre l'ancien dirigeant et cette femme. Les parlementaires souhaitent déterminer si ces liens personnels ont pu présenter des risques pour la sécurité nationale, notamment concernant les technologies avancées développées par Nvidia et leurs exportations vers la Chine.

Oracle balaie les doutes autour de son contrat avec OpenAI

Du côté des autres valeurs, Oracle a confirmé vendredi avoir sécurisé l'intégralité des financements nécessaires pour honorer son contrat d'infrastructure avec OpenAI. "Toute information de presse affirmant le contraire est fausse", a tenu à souligner le groupe dans un communiqué. L'éditeur mondial de logiciels d'entreprise continue d'anticiper un flux de trésorerie disponible (free cash flow) positif au 2e semestre de l'exercice fiscal 2028. Il vise plus de 30 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible sur l'exercice 2029 et prévoit d'autofinancer sa croissance future à compter de cette année-là.

De plus, le spécialiste américain de la cybersécurité CrowdStrike annonce le rachat de Zscaler (concepteur de logiciels américain) dans le cadre d'une opération valorisant l'entreprise à environ 43,9 MdsUSD. L'objectif est de renforcer sa présence dans la sécurité des réseaux et les services "Zero Trust".

Sur le plan politique, Donald Trump a annoncé vendredi son intention d'imposer une lourde taxe aux entreprises américaines qui construisent des centres de données en dehors des Etats-Unis. Le président américain n'a toutefois précisé ni le montant ni les modalités de cette taxation, reconnaissant ne pas encore avoir abordé le sujet avec les membres de son administration, selon CNBC. Si cette initiative s'inscrit dans la volonté de Washington de préserver son avance technologique sur la Chine, elle pourrait également viser à rassurer les marchés financiers quant à la poursuite des investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle sur le sol américain à la suite des élections de mi-mandat.

Le pétrole repart à la baisse

Par ailleurs, les salles de marché gardent un oeil attentif sur le Moyen-Orient, où les combats ne faiblissent pas après huit mois de conflit ouvert entre les Etats-Unis et l'Iran.

Au Yémen, des frappes saoudiennes ont fait 10 morts et plus de 20 blessés à Hodeïda, rapporte la chaîne de télévision yéménite Almasirah, affiliée aux rebelles houthis, précisant qu'un bâtiment de la société publique des télécommunications aurait été touché.

Vendredi, la coalition menée par l'Arabie saoudite (alliée de Washington) avait revendiqué une série de raids dans cette ville portuaire contre des sites accusés de servir au trafic et au transport d'armes et de missiles balistiques.

Dans ce contexte géopolitique toujours tendu, les cours du pétrole se réorientent à nouveau à la baisse. Avant 15h, le Brent cède 0,51% à 91,33 USD. Le WTI perd 0,63% à 82,31 USD.

Côté statistiques, cet après-midi à 15h45, les investisseurs prendront connaissance des indices PMI manufacturier et des services du mois de novembre.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) pour octobre sera publié mercredi à 14h30. Cette mesure de l'inflation est scrutée de près par la Réserve fédérale américaine (Fed) pour orienter sa prochaine décision sur les taux.