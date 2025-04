Net rebond des marchés américains, Levi Strauss recule

(AOF) - Les marchés actions américains rebondissent dans un contexte de guerre commerciale déclenchée par Donald Trump. Les investisseurs saluent les négociations entre le Japon et Washington pour s'entendre sur un assouplissement des droits de douane sur les produits japonais. Ils craignent qu'une escalade de cette guerre provoque une récession de l'économie américaine. Côté valeurs, Levi Strauss se replie en dépit du maintien de ses prévisions annuelles et de bons résultats trimestriels. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 2,38% à 38867 points et le Nasdaq progresse de 2,78% à 16037 points.

Levi Strauss cède 1,08% à 13,31 dollars au sein d'un marché orienté en nette hausse après trois précédentes séances chaotiques liées aux nouvelles annonces tarifaires de Donald Trump. Au titre de son premier trimestre clos le 2 mars, le fabricant de blue jeans a fait état d'un bénéfice par action de 38 cents par action au premier trimestre, ressortant au-dessus du consensus qui ciblait 28 cents, après une perte diluée par action de 0,03 dollar au premier trimestre de l'exercice 2024.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique de grande importance n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre

Broadcom

Broadcom bondit après avoir lancé un nouveau programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 10 milliards de dollars et courant jusqu'au 31 décembre. "L'annonce reflète la confiance du conseil d'administration dans la force des franchises diversifiées de semi-conducteurs et de logiciels d'infrastructure de Broadcom", a fait savoir son PDG, Hock Tan.

Marvell

Infineon a annoncé l'acquisition de l'activité Ethernet automobile du groupe américain Marvell pour 2,5 milliards de dollars en numéraire. Les activités rachetées devraient générer des revenus de 225 à 250 millions de dollars américains au cours de l'année civile 2025 et afficher une marge brute d'environ 60 %.

Walgreens Boots Alliance

Walgreens Boots Alliance est en hausse après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. La chaîne américaine de pharmacies en cours de rachat par le fonds Sycamore Partners, affiche un bénéfice par action de 0,63 dollar contre un consensus de 0,53 dollar, pour un chiffre d'affaires de 30,38 milliards de dollars (29,67 milliards attendus). Elle a cependant retiré ses prévisions annuelles du fait de son rachat qui devrait déboucher sur un retrait de la cote.