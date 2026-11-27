Nestlé Waters prévoit de supprimer des postes à Vittel et Contrexéville

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Nestlé Waters prévoit de supprimer des postes sur ses sites de mise en bouteille d'eau minérale dans les Vosges, à Vittel et Contrexéville, employant plus de 500 personnes, a indiqué vendredi le géant suisse de l'agroalimentaire, une source syndicale évoquant 95 postes.

L'entreprise "a présenté aux représentants du personnel un projet d'adaptation de l'organisation industrielle de son site de Vittel-Contrexéville", a-t-elle indiqué à l'AFP dans un communiqué, confirmant une information initiale de Vosges Matin.

"Les réductions de postes envisagées reposeraient exclusivement sur le volontariat, avec un accompagnement individualisé des salariés concernés", sans qu'"aucun départ contraint" ne soit "envisagé", a poursuivi l'industriel.

Nestlé Waters n'a pas donné de chiffre, mais selon une source syndicale, 95 postes sont concernés.

"L'impact est vraiment conséquent et inattendu pour les salariés et le territoire", a commenté auprès de l'AFP cette source syndicale.

Selon Nestlé Waters, l'objectif est de "renforcer durablement la compétitivité du site, sa résilience face aux évolutions du marché et aux contraintes pesant sur son activité, et de soutenir la production des marques Vittel, Contrex et Hépar dans les Vosges".

Le projet est soumis à une procédure d'information-consultation des représentants du personnel.

Cet été, Nestlé s'est désengagé partiellement de son activité d'eau en bouteille, éclaboussé par un long scandale autour de ses procédés de microfiltration, en créant une coentreprise avec la société d'investissement américaine Platinum Equity qui rachète la moitié de ce pan d'activité.

En 2023, les sites de Vittel et Contrexéville avaient déjà été concernés par un plan social prévoyant la suppression de 171 postes. L'entreprise en comptait un peu plus de 700.

Quelque 2.100 salariés travaillaient encore à l'usine en 2005, disait, à cette époque, un ancien délégué syndical.