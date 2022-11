Nestlé Waters France utilisera le premier train de fret alimenté à l’hydrogène

(AOF) - En ligne avec la feuille de route de décarbonation de sa chaîne logistique, Nestlé Waters sera la première entreprise en Europe à bénéficier de la solution à base de piles à combustible à hydrogène, destinée au fret ferroviaire massifié, incluant l'approvisionnement en hydrogène renouvelable, développée par Alstom et Engie. Il est estimé que ce projet permettra de réduire les émissions de 10 000 tonnes équivalent CO2 par an, à terme, soit la réduction de 90 % de ses émissions annuelles actuelles. Cela correspond aux émissions annuelles de plus de 30 000 allers-retours Paris-Nice en voiture

Cette nouvelle solution hydrogène sera conçue à partir d'un système de piles à combustible de forte puissance pouvant alimenter des locomotives électriques dans des secteurs non électrifiés. Cette solution sera capable de transporter des marchandises sur de longues distances, à l'échelle nationale et européenne.

Dès 2025, ce train de fret alimenté à partir de l'électricité du réseau ferré et à partir d'hydrogène sur les secteurs non électrifiés visera à assurer progressivement le transport de l'eau minérale naturelle Vittel entre l'usine située dans les Vosges et ses différents centres de distribution en France.

La solution bi-mode sera composée, d'une part, d'un wagon générateur intégrant un système de piles à combustible de forte puissance alimenté en hydrogène renouvelable et, d'autre part, d'une locomotive électrique de ligne, l'ensemble étant relié par un câble d'alimentation électrique. Le wagon générateur pourra alimenter la locomotive en électricité en cas d'absence de caténaire.