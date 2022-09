Nestlé: veut développer les protéines laitières sans animaux information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 16:03

(CercleFinance.com) - Aujourd'hui, Nestlé a annoncé qu'elle explorait les technologies émergentes pour le développement de produits à base de protéines laitières sans animaux.



Cette initiative vient compléter les investissements que l'entreprise a réalisés au fil des ans dans des produits de substitution à la viande et aux produits laitiers d'origine végétale afin de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des régimes alimentaires nutritifs, plus respectueux de l'environnement.



Nestlé pilotera un nouveau produit et le lancera sur le marché américain plus tard cette année à titre d'essai et d'apprentissage.



Le produit est fabriqué à partir de la protéine sans animaux de Perfect Day, fabriquée par fermentation de précision. Elle est identique à la protéine de lactosérum présente dans le lait de vache, offre de bons avantages nutritionnels et fonctionnels, convient aux végétaliens et est sans lactose.



'Nous explorons les technologies émergentes qui peuvent conduire à des alternatives respectueuses des animaux, nutritives et durables, sans compromis sur le goût, la saveur et la texture', expose Heike Steiling, responsable du centre de développement de Nestlé pour les produits laitiers.