Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : vers une gestion plus durable de l'eau Cercle Finance • 29/06/2021 à 10:21









(CercleFinance.com) - Nestlé Waters, filiale de Nestlé regroupant les activités d'eau en bouteille, annonce vouloir accentuer ses efforts en faveur d'une gestion durable de l'eau de manière à régénérer les écosystèmes dans les zones entourant chacun des 48 sites de Nestlé Waters grâce à la mise en oeuvre de plus de 100 projets. Nestlé investira 120 millions de francs suisses (soit 130 M$) pour aider à la mise en oeuvre de ces projets. ' Nous voulons jouer un rôle actif dans la conservation des ressources en eau partout où nous opérons. Pour ce faire, nous travaillerons avec de nombreux partenaires pour développer des projets sur mesure qui aident à trouver des solutions locales', a déclaré Muriel Lienau, responsable de l'activité Eaux. La nouvelle initiative s'appuie sur l'engagement pris par l'entreprise en 2017 de certifier tous ses sites Nestlé Waters par l'Alliance for Water Stewardship (AWS) d'ici 2025.

Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks +0.40%