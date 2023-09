Nestlé: vers un renforcement des produits plus nutritifs information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 10:53

(CercleFinance.com) - Nestlé annonce viser à augmenter les ventes de ses produits les plus nutritifs de 20-25 milliards de francs suisses d'ici 2030, objectif qui représente une croissance d'environ 50% par rapport aux ventes de 2022.



L'objectif s'applique aux produits Nestlé ayant un classement par étoiles (HSR) de 3,5 étoiles ou plus, ainsi qu'à ses produits nutritionnels spécialisés, y compris les aliments pour bébés, les suppléments de vitamines et de minéraux et la nutrition médicale.



Dans ce but, le groupe agroalimentaire suisse continuera d'investir considérablement pour rénover les produits existants et stimuler l'innovation. Il élargira également les possibilités d'enrichissement en micronutriments et élargira son offre abordable.