Nestlé : va planter 3 millions d'arbres d'ici 2021

(CercleFinance.com) - Le groupe Nestlé annonce qu'il plantera au moins trois millions d'arbres dans les principaux sites d'approvisionnement du continent américain d'ici 2021.

'Il s'agit de la phase initiale d'une initiative de reboisement plus large, qui fait partie du plan de l'entreprise pour intensifier ses actions dans l'agriculture et déployer des solutions pour absorber plus de carbone basées sur la nature', explique le groupe.

À cette fin, Nestlé s'est associée à One Tree Planted (OTP) - un organisme environnemental à but non lucratif axé sur le reboisement mondial.