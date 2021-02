Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : va lancer le KitKat végétalien en 2021 Cercle Finance • 15/02/2021 à 16:12









(CercleFinance.com) - Nestlé annonce le lancement d'un KitKat végétalien en 2021. Cette barre de confiserie aura bientôt une option à base de plantes. Le nouveau KitKat végétalien - appelé KitKat V - sera lancé plus tard dans l'année dans plusieurs pays à travers le monde. KitKat V a été développé par des experts en chocolat dans le centre de recherche et de développement de confiserie de Nestlé à York, au Royaume - Uni, la maison d'origine de KitKat. Alexander von Maillot, responsable de la confiserie chez Nestlé, a déclaré: ' L'une des demandes les plus courantes que nous voyons sur les réseaux sociaux concerne un KitKat végétalien , nous sommes donc ravis de pouvoir réaliser ce souhait. '

Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks +0.14%