Nestlé : va investir dans l'agriculture durable en Chine

(CercleFinance.com) - Nestlé annonce avoir l'intention d'investir 400 millions de RMB (53 millions de francs suisses) en Chine, dans l'agriculture durable. 'Une partie de l'investissement favorisera le développement de la culture céréalière locale dans la province du Heilongjiang, avec un accent initial sur les céréales biologiques. Cela se fera par le biais du nouveau Nestlé Grain Competence Center (GCC), la première installation de ce type au monde', précise le groupe. Nestlé achèvera également l'expansion et la modernisation du Nestlé Dairy Farming Institute (DFI).

