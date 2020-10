Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : va investir 450 M$ pour une usine aux États-Unis Cercle Finance • 01/10/2020 à 11:42









(CercleFinance.com) - Nestlé annonce un investissement de 450 millions de dollars dans une nouvelle usine d'aliments pour animaux domestiques aux États-Unis. L'usine est située à Eden, en Caroline du Nord. Elle va permettre de répondre à la demande croissante de ses aliments pour animaux de compagnie. ' Cette expansion fait partie d'un plan de croissance plus large pour Purina qui a débuté l'année dernière avec l'ouverture officielle de la nouvelle usine et du centre de distribution d'aliments pour animaux de compagnie de la société à Hartwell, en Géorgie ' indique le groupe. La nouvelle usine Eden rejoindra le réseau de Purina, qui compte 21 sites de production aux États-Unis, et sera opérationnelle en 2022.

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange +1.23%