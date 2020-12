Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : va investir 3,2 Mds pour le changement climatique Cercle Finance • 03/12/2020 à 11:32









(CercleFinance.com) - Nestlé annonce vouloir redoubler d'efforts pour lutter contre le changement climatique, en mettant l'accent sur l'agriculture régénératrice et l'électricité renouvelable. L'entreprise prend des mesures pour réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et parvenir à zéro émission nette d'ici 2050. Nestlé prévoit d'investir 3,2 milliards de francs suisses au cours des cinq prochaines années pour accélérer ses efforts de lutte contre le changement climatique, a déclaré le géant alimentaire suisse. ' Les actions sont centrées sur le soutien aux agriculteurs et aux fournisseurs pour faire avancer l'agriculture régénératrice, la plantation de centaines de millions d'arbres au cours des 10 prochaines années et la transition complète de l'entreprise vers l'utilisation de 100% d'électricité renouvelable d'ici 2025 ' indique le groupe. ' De plus, Nestlé continue d'augmenter le nombre de ses marques qui atteignent la neutralité carbone '.

