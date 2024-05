Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nestlé: une fourchette conçue à base d'ingrédients végétaux information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 16:21









(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé jeudi que ses équipes avaient développé une fourchette comestible, fabriquée à partir d'ingrédients végétaux, pour ses nouilles instantanées commercialisées en Inde sous la marque Maggi.



Le géant suisse de l'agroalimentaire indique que l'ustensile, imaginé en collaboration avec une startup locale, est composé de deux parties dépliables et préparé à base de farine de blé et de sel, ce qui le fait ressembler à un biscuit salé ou 'cracker'.



Ce procédé propriétaire, disponible pour l'instant en édition limitée, s'accorde parfaitement avec le goût des nouilles, précise le groupe dans un communiqué.



Nestlé explique revoir actuellement la conception de ses pailles, gobelets et couverts avec l'objectif d'éliminer ou de réduire le recours au plastique dans ses emballages.



Au-delà de la simplification des matériaux d'emballage, l'entreprise dit privilégier l'utilisation de systèmes réutilisables et rechargeables dans la mesure du possible.



En 2021, Nestlé avait déjà remplacé quelque 4,5 milliards de pailles en plastique par des pailles en papier.





