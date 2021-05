Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : une acquisition dans les boissons énergétiques Cercle Finance • 11/05/2021 à 11:00









(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé hier soir la poursuite de son développement dans la santé et le bien-être avec l'acquisition de Nuun, un producteur américain de boissons énergétiques. Créé à Seattle en 2004, Nuun s'est spécialisé dans les tablettes d'hydratation effervescentes, riches en électrolytes, tout particulièrement destinées aux sportifs. Le groupe suisse explique que l'opération va lui permettre de renforcer le portefeuille de sa branche de produits nutritionnels Nestlé Health Science. La transaction, dont les termes financiers n'ont pas été dévoilés, devrait être finalisée dans le courant du troisième trimestre.

Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks -0.72%