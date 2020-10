Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : un traitement des allergies approuvé par le CHMP Cercle Finance • 16/10/2020 à 16:32









(CercleFinance.com) - Aimmune Therapeutics, une unité de Nestlé, a déclaré avoir reçu un avis positif du comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (AEM), concernant le Palforzia, son traitement contre les allergies aux arachides destiné aux patients âgés de 4 à 17 ans. L'AEM est une agence de l'Union européenne chargée de l'évaluation des médicaments soumis à l'approbation des sociétés pharmaceutiques pour une utilisation dans les 28 pays de l'Union européenne. La décision finale de la Commission européenne est attendue au quatrième trimestre de l'année, indique Aimmune.

